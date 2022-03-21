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Девушка вложила 14 тысяч рублей в создание бикини и стала миллионершей

Англичанка вложила в бизнес 14 тысяч рублей и стала зарабатывать 206 миллионов в год

Фото: @brionygorton

Англичанка Брайони Гортон (Briony Gorton) вложила в создание бизнеса 14 тысяч рублей и стала миллионершей. Историю девушки приводит издание The Sun.

Гортон рассказала, что изучала закупки и мерчендайзинг в сфере моды в Городском университете Манчестера, однако на третьем курсе бросила вуз, решив основать собственную компанию. По ее словам, в то время ей удалось накопить 100 фунтов стерлингов (13,7 тысячи рублей), которые она заработала благодаря подработкам в выходные дни. Героиня материала вложила все деньги в разработку бикини с кристаллами Swarovski и продемонстрировала готовое изделие подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

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Девушка отметила, что уже на следующий день она продала первый товар и получила большое количество заказов. Гортон стала выпускать одежду с новым дизайном каждую неделю и основала собственный бренд под названием Talliah Rose, который насчитывает 213 тысяч подписчиков в Instagram. В условиях пандемии COVID-19 бизнес англичанки стал быстро развиваться, и за год предпринимательница заработала 1,5 миллиона фунтов стерлингов (206 миллионов рублей). Гортон призналась, что на вырученные деньги приобрела дом с четырьмя спальнями, а также несколько автомобилей Range Rover для себя и матери.

«Я бросила университет и потом так его и не окончила. Все думали, что я немного сошла с ума, но вот результат шесть лет спустя. У меня нет инвесторов, моя семья небогата, я никогда не брала кредиты в банке. Бизнес, который вы видите, построен на 100 фунтах стерлингов. Людям трудно в это поверить, но я хочу, чтобы они знали, что все это лишь благодаря человеку, который загорелся идеей», — объяснила героиня материала.

Ранее в марте стало известно о выпускнице школы моды Оливии Принс (Olivia Prince) из Уэльса, которая создала веб-сайт для онлайн-продажи одежды во время пандемии COVID-19 и разбогатела. Оборот ее компании Murci составил один миллион фунтов стерлингов за год (приблизительно 135 миллионов рублей).

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Алина Гостева
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