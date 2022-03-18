Внучка открыла бизнес в доме бабушки и заработала 135 миллионов рублей за год

Выпускница школы моды начала продавать одежду в доме своей бабушки и разбогатела

Выпускница школы моды Оливия Принс (Olivia Prince) из Уэльса создала веб-сайт для онлайн-продажи одежды во время пандемии коронавируса и разбогатела. Соответствующий материал приводит издание Daily Post.

По окончании обучения британка устроилась на работу в ретейлер Boohoo, однако, по словам девушки, она всегда мечтала открыть собственный бизнес. По этой причине в марте 2021 года Принс вместе с подругой-модельером Давиной Хьюитт (Davina Hewitt) основала интернет-магазин — приятельницы начали создавать коллекции одежды под брендом Murci. При этом свое предприятие Оливия разместила в доме бабушки в Манчестере.

Однажды звезда популярного реалити-шоу Love Island Милли Корт (Millie Court) появилась на публике в наряде авторства девушек, что привлекло внимание окружающих к их бизнесу и позволило британкам заработать крупную сумму денег. Таким образом, оборот компании Murci составил один миллион фунтов стерлингов за год (приблизительно 135 миллионов рублей).

Позднее Принс пришлось перебраться из дома родственницы в офис. Кроме того, в настоящий момент она планирует арендовать под свои нужды помещение площадью 5000 квадратных футов (приблизительно 465 квадратных метров). На данный момент в команде Murci работают семь человек. Бренд сотрудничает с такими странами, как Италия и Китай.

В феврале стало известно о сестрах Рейчел и Кэти Вейл (Rachel и Katie Vale), которые распродали одежду своего бренда за 24 часа, что принесло им 10 тысяч долларов. По словам девушек, они решили открыть производство одежды Valianu в августе 2021 года во время карантина, который вводили в Сиднее в связи с пандемией коронавируса. В их первую коллекцию вошли худи и спортивные костюмы разных цветов.