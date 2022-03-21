Мошенники начали пугать россиян санкциями для кражи денег

МВД предупредило россиян о новых способах краж денег мошенниками под предлогом санкций

Телефонные мошенники начали использовать новые способы обмана для кражи денег россиян — они пугают жертв негативными последствиями международных санкций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Ведомство предупреждает граждан, что аферисты в корыстных целях активно эксплуатируют актуальную новостную повестку. Прежде злоумышленники от имени представителей банков пытались узнать у людей данные карты, но сейчас они говорят об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы либо о якобы предстоящем полном запрете на снятие наличных, а также глобальной блокировке банковских операций.

МВД России призывает граждан внимательно относиться к звонкам и сообщениям неизвестных, требующих провести финансовые операции по их инструкции, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее специалист по противодействию мошенничеству Алексей Сизов высказал мнение, что снижение количества псевдозвонков из банков от мошенников можно считать временным затишьем из-за российской спецоперации на Украине, однако они будут использовать новые схемы, которые уже становятся известны. К примеру, уже вернулась мошенническая схема перевода денег на «безопасный счет» ввиду якобы кризисных ситуаций и отсутствия денег в банкоматах.