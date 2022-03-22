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Шольц потребовал немедленного перемирия

Канцлер Германии Шольц призвал провести переговоры между Россией и Украиной ради перемирия

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны выйти за рамки диалога, который ведется сейчас: в частности, он призвал провести встречу президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам сейчас нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые выходили бы за рамки того, что есть. Мы знаем, что украинский президент желает того, чтобы произошли прямые переговоры между ним и Путиным. Мы нуждаемся в немедленном перемирии», — потребовал Шольц.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского. Он сказал, что для этого необходимо «сделать домашнюю работу — провести и согласовать результаты переговоров», уже прошедших между делегациями двух стран. При этом Песков отказался говорить об их деталях.

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Виктория Кондратьева
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