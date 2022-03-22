Инвестор спрогнозировал судьбу замороженных активов России

Инвестор Богданов заявил о намерении Запада передать замороженные активы России Украине

Председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов в беседе с РИА Новости спрогнозировал судьбу замороженных активов России. Он допустил, что западные страны могут передать их Украине.

Богданов оценил шансы России вернуть свои средства в краткосрочной перспективе и заявил, что они незначительны. Чтобы стране получить активы, необходимо урегулировать ситуацию на Украине, учитывая интересы стран Евросоюза.

«Кроме того, остро стоит вопрос — кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», — допустил инвестор.

Специалист объяснил, что заморозка активов Центробанка России ограничивает его возможность использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля, а также для закрытия внешних долговых обязательств. «ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами», — подчеркнул он.

Для сохранения средств России следует оперативно реагировать на любое решение по ее активам за рубежом.

«Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты - ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно», — заключил Богданов.