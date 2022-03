Неврологи перечислили неочевидные симптомы мешающих выспаться болезней

ETNT: невролог Лоренцо назвала лишний вес и храп симптомами мешающей выспаться болезни

Врачи-неврологи из США назвали неочевидные симптомы самых распространенных мешающих выспаться болезней и дали советы по улучшению качества ночного отдыха. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Невролог Далия Лоренцо считает, что многие не подозревают о том, что у них есть расстройство сна. Самым распространенным симптомом она назвала апноэ. У людей с этим недугом нарушена функция дыхания: воздух не полностью заполняет легкие, и уровень кислорода в крови начинает падать. «Когда мозг не получает достаточно кислорода, он посылает сигнал о пробуждении. Люди с апноэ могут всю ночь провести в поверхностном сне. Они могут пробыть в постели 10-14 часов, но так и не отдохнуть, потому что не засыпают глубоко», — объяснила Лоренцо. Основные симптомы апноэ — громкий храп, сонливое состояние днем и лишний вес.

По мнению невролога Томаса Хаммонда, еще одной частой причиной нарушения сна может стать синдром беспокойных ног — состояние, при котором человек испытывает неприятные ощущения в нижних конечностях и вынужден двигать ногами или ходить, чтобы снять его. «Это расстройство чаще всего проявляется ночью, хотя многие могут испытывать его и в течение всего дня», — объяснил врач. Он напомнил, что существует множество препаратов, которые способны помочь от этого недуга.

Признаком нарколепсии может быть слишком быстрое или внезапное погружение в сон в неожиданный момент. «Люди с этой болезнью могут испытывать внезапную сонливость или даже упасть на ходу из-за потери мышечного тонуса», — говорит Хаммонд. Лунатизм также является частым расстройством, которое происходит из-за нарушения работы нижних отделов ствола головного мозга.

Врачи советуют немедленно обращаться к специалистам при появлении подобных симптомов. При этом, часто причиной плохого отдыха является несоблюдение гигиены сна. «Часто люди ложатся в постель и смотрят телевизор или читают книгу. Не нужно заниматься этим в постели. Если вы собрались спать, то нужно спать», — уверен Томас Хаммонд. От также посоветовал отказаться от приема кофеина за четыре-пять часов до сна и любых жидкостей за два часа.

Далия Лоренцо добавила, что многие сами портят свой ночной отдых, даже не замечая этого. «Многие люди, испытывающие проблемы со сном, удивительным образом не обращают внимания, что им не дает уснуть домашнее животное или в комнате вовсю работает телевизор», — сказала врач.

Ранее профессор медицины сна Оксфордского университета дал советы, помогающие быстрее заснуть и лучше выспаться. По его мнению, очень важно выбрать правильный режим отдыха.