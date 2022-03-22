Осужденный блогер Бил захотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО

Осужденный за ДТП блогер Эдвард Бил хочет отбывать наказание в хозотряде СИЗО-7 в Москве

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), осужденный за ДТП в центре Москвы, хочет отбывать наказание в хозотряде СИЗО-7 в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой наблюдателей ОНК, которые посетили блогера в изоляторе.

По данным издания, блогер готов помочь администрации СИЗО в монтаже видеороликов, если возникнет такая необходимость. Также он намерен подать апелляцию на решение суда. При этом Бил отметил, что думал, что условия содержания будут хуже.

«В камере телевизор и холодильник, в прогулочном дворике есть турник и брусья, на прогулке спортом занимался», — цитирует блогера издание.

По словам осужденного, у него нормальные отношения с соседями. Среди его сокамерников подозреваемые в торговле наркотиками и мошенничестве.

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к одному году и двум месяцам лишения свободы за массовое ДТП на Смоленской площади. Всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.