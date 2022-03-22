Названа «лазейка» иностранного бизнеса для продолжения работы в России

WSJ: мировые корпорации нашли способ остаться в России

Иностранный бизнес нашел «лазейку» для того, чтобы остаться в России. На это указала газета The Wall Street Journal.

Издание обратило внимание, что мировые корпорации научились противостоять давлению западных политиков, требующих уйти с российского рынка. Так, многие компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции в России за исключением товаров первой необходимости, но постарались максимально расширить это определение. В результате на прилавках остаются чипсы, мороженое, освежители воздуха или косметика.

22 марта сообщалось, что у иностранного бизнеса в России резко увеличился запрос на поиск локальных партнеров для управления компаниями. По данным инвестиционной компании Aspring Capital, в прошлом году по этому вопросу не было ни одного обращения. В 2022 году их зафиксировано десять и число продолжает расти.

Ранее стало известно, что иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране. Крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является «Макдональдс».