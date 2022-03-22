Песков назвал главную цель действий российских военных в Мариуполе
Песков назвал главной целью российских военных в Мариуполе очищение от националистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной целью действий российских военных в Мариуполе является очищение города от националистических подразделений. Об этом сообщает ТАСС.
Песков также отметил, что часть украинцев сотрудничает с российскими военнослужащими.
Ранее Песков заявил, что оккупация Украины не является целью специальной военной операции России.