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Песков назвал главную цель действий российских военных в Мариуполе

Песков назвал главной целью российских военных в Мариуполе очищение от националистов
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной целью действий российских военных в Мариуполе является очищение города от националистических подразделений. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что часть украинцев сотрудничает с российскими военнослужащими.

Ранее Песков заявил, что оккупация Украины не является целью специальной военной операции России.

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Марина Совина
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