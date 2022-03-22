Китайский посол призвал бизнесменов из КНР «заполнить пустоту» на рынке России

Посол КНР Ханьхуэй призвал китайский бизнес объединить усилия и заполнить российский рынок

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провел встречу с представителями китайского бизнеса, призвал их объединить усилия и «заполнить пустоту» на рынке России. Об этом сообщает «Российская Ассоциация содействия развитию культуры Конфуция».

Дипломат указал, что настало время для китайских частных малых и средних предприятий сыграть свою роль. По его словам, на национальном уровне, в соответствии с новой ситуацией, в кратчайшие сроки корректируются и исправляются различные каналы, особенно нерешенные вопросы, такие как расчеты и логистика, и строится новая платформа.

Посол также обратил внимание на жалобы китайских бизнесменов на многочисленные проблемы, связанные с полицейскими проверками. Чжан организовал прием заявлений в консульском отделе, чтобы впоследствии доложить об этом в МВД России для скоординированного решения проблем.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские компании продолжат развивать взаимовыгодные отношения с российскими партнерами. Дипломат указал на готовность Пекина взаимодействовать с Москвой на принципах взаимного уважения.