Названы проблемы при покупке жилья для одной категории граждан

Эксперты рассказали о покупке недвижимости при наличии гражданства «недружественных стран»

Эксперты назвали проблемы, с которыми может столкнуться при покупке жилья определенная категория граждан. Теперь сделка купли-продажи недвижимости может не состояться, если одна из сторон имеет гражданство или вид на жительство (ВНЖ) в «недружественных странах». Участники рынка не знают, как именно работает новое правило, отмечает Forbes.

По словам президента Ассоциации агентов по недвижимости Николая Винидиктова, после указа президента о сделках по недвижимости с гражданами «недружественных стран», некоторые не смогли понять, каким образом действовать дальше, и остановили свои сделки. Как сообщил партнер практики частных клиентов Tomashevskaya&Partners Андрей Шпак, банки начали просить клиентов раскрыть наличие второго гражданства, а Федеральная нотариальная палата стала рекомендовать нотариусам предлагать участникам сделок включить в договор подтверждение отсутствия второго гражданства у обеих сторон.

18 марта Росреестр заявил, что для регистрации сделок с недвижимостью важно иметь российское гражданство, а наличие другого не имеет значения. «Можно утверждать, что при наличии российского гражданства само по себе наличие второго гражданства или ВНЖ не имеет определяющего правового значения, но может вызывать сложности на практике», — отметил Шпак. Агентства недвижимости настроены оптимистичнее — директор юридического департамента компании «Этажи» Никита Пилюгин рассказал, что сейчас его сотрудники отправляют на регистрацию договоры, где участники сделки имеют второе гражданство, и ожидают, что проблем с ними не возникнет.

Покупатели и продавцы недвижимости до сих пор обеспокоены. «Одни рискнули и вписали этот пункт, хотя у них есть ВНЖ, и теперь боятся, что все раскроется. Другие боятся, что наврала вторая сторона сделки и они потеряют квартиру или деньги», — рассказал сотрудник агентства недвижимости. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель добавил, что по закону люди со вторым гражданством или ВНЖ в любой другой стране обязаны сообщать об этом, но более 50 процентов предпочитают скрывать данный факт. За сокрытие второго гражданства ответственность не предусмотрена, однако это может привести к расторжению сделки.

Ранее аналитики предсказали снижение цен на жилье в России. В компании «Этажи» считают, что к концу 2022 года вторичное жилье подешевеет на 25-30 процентов. Спада цен ожидают и в агентстве недвижимости «Авеню-Москва» — по оценке экспертов, в течение года стоимость недвижимости упадет на 10-15 процентов.