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Ценам на жилье в России предсказали снижение

Аналитики предсказали снижение стоимости вторичного жилья в России на 10-30 процентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Аналитики предсказали снижение стоимости жилья на вторичном рынке в России на 10-30 процентов. Об этом сообщает Forbes.

О снижении стоимости жилья заявил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он считает, что цены на вторичное жилье могут снизиться на 25-30 процентов. По его словам, стоимость может упасть к концу года. Падение в течение полугода ожидает владелец агентства недвижимости «Авеню-Москва» Вадим Богач. Он отмечает, что общий спад цен в течение года будет около 10-15 процентов.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко полагает, что снижение цен может произойти ближе к осени при условии, что спрос на вторичном рынке жилья будет ослабевать. «Если же спрос будет оставаться на высоком уровне, то фиксировать понижение цен на вторичные квартиры, скорее всего, мы начнем уже после наступления 2023 года», — заявила Мищенко.

Снижение цен на жилье в ближайшее время ожидают также председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова и руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Оба эксперта уверены, что цены на жилье начнут падать из-за сокращения спроса.

По данным Росреестра, в России с 28 февраля по 5 марта на регистрацию ипотеки подано 66 246 заявлений. Еще одной причиной роста является повышенный интерес людей сохранить свои средства путем вложений денег в недвижимость. Руководитель «Циан.Аналитики» и директор компании «Этажи» уверены, что повышенный спрос на недвижимость продлится от одного до двух месяцев.

Нина Ташевская
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