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Найдено применение кофе в нейробиологии

Нейробиологи из США предложили использовать кофе в качестве электродных покрытий

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Цинциннати (США) нашли применение кофейной гуще в нейробиологии. Они предложили использовать его в качестве экологически чистых электродных покрытий для нейрохимических исследований. Об этом сообщает Phys.org.

Обычно микроэлектроды, которые используют для измерения нейробиологи, изготавливают из углеродного волокна — материала, состоящего из тонких нитей атомов углерода диаметром от пяти до десяти микромиллиметров. Их создание и применение — трудоемкий и дорогостоящий процесс, который включает в себя несколько этапов производства и использование токсических химических веществ. Ученых интересовала более простая и экологичная замена.

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В качестве первого шага нейробиологи использовали полученный из кофейной гущи материал для покрытия обычных электродов. Для этого они высушили кофе в печи при температуре около 700 градусов Цельсия. Затем они добавили материал в раствор гидроксида калия, чтобы активировать углерод. После этого специалисты нагрели смесь с газообразным азотом, чтобы удалить любые нежелательные осадки. Остаток представлял собой чернильную суспензию, полную частиц пористого углерода. В самом конце исследователи разбавили осадок водой, в которую они окунули электроды из углеродного волокна, чтобы покрыть их слоем пористого углерода.

Дальнейшие опыты с дофамином показали высокую эффективность и чувствительность этого материала из-за большой площади поверхности покрытия, а также задерживания молекул этого гормона в электроде. Сейчас специалисты изучают возможность применения пористого покрытия в других устройствах.

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Елена Апазиди
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