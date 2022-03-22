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Фрэнсис Форд Коппола получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола получил именную звезду на голливудской «Аллее славы»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола получил собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом стало известно в ходе трансляции издания Variety.

Торжественная церемония размещения знака с именем 82-летнего кинематографиста прошла в понедельник, 21 марта. На мероприятии присутствовали жена Копполы Элинор, сестра Талия Шайр, сын Роман, внучка Джия, а также актриса Эль Фаннинг и другие знаменитости.

Ранее Фрэнсис Форд Коппола, который не раз критиковал супергеройские фильмы студии Marvel, восхитился кинолентой Тима Миллера «Дэдпул». Режиссер похвалил картину за отличие от других проектов студии. «Мне понравился "Дэдпул", я думаю, что он потрясающий», — сказал создатель «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня».

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Сергей Равин
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