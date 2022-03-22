Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о восьми ракетах, выпущенных ВСУ по Донецку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинские военные выпустили восемь ракет по Петровскому району Донецка. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован 22 марта в 8:35 (совпадает с московским временем — прим. «Ленты.ру»). Огневая позиция находилась в районе населенного пункта Красногоровка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предрек скорое прекращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ. По его мнению, в дальнейшем удары будут фиксироваться по окраинам города, в частности, в Петровском районе.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали как минимум 57 мирных жителей республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
Назван самый доходный футбольный клуб в мире
«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию весной
В МИД заявили об отношениях России и США «на грани разрыва»
В Приморье возбудили уголовные дела после пропажи ценностей из ячеек банка
59-летняя Деми Мур показала лицо без макияжа и порадовала фанатов
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку
Прокуратура проведет проверку после эвакуации горняков из «Листвяжной»
В Совфеде высказались о планах по блокировке WhatsApp
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.