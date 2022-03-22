Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о восьми ракетах, выпущенных ВСУ по Донецку

Украинские военные выпустили восемь ракет по Петровскому району Донецка. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован 22 марта в 8:35 (совпадает с московским временем — прим. «Ленты.ру»). Огневая позиция находилась в районе населенного пункта Красногоровка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предрек скорое прекращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ. По его мнению, в дальнейшем удары будут фиксироваться по окраинам города, в частности, в Петровском районе.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали как минимум 57 мирных жителей республики.