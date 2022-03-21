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В ДНР предрекли прекращение обстрелов Донецка со стороны украинских военных

Глава ДНР Пушилин допустил скорое прекращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предрек скорое прекращение обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин допустил, что недавние удары украинских военных по Донецку могут быть «одними из последних» и предположил, что в дальнейшем обстрелы со стороны ВСУ будут фиксироваться по окраинам города, в частности в Петровском районе, которому «очень серьезно сейчас достается».

«Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника. Но тем не менее наши подразделения продвигаются», — добавил он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали как минимум 57 мирных жителей республики. Ранения и увечья за это время получили 344 гражданских, в том числе 26 детей. В ДНР отметили, что эти цифры не являются окончательными.

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Алевтина Запольская
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