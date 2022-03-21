В ДНР предрекли прекращение обстрелов Донецка со стороны украинских военных

Глава ДНР Пушилин допустил скорое прекращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предрек скорое прекращение обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин допустил, что недавние удары украинских военных по Донецку могут быть «одними из последних» и предположил, что в дальнейшем обстрелы со стороны ВСУ будут фиксироваться по окраинам города, в частности в Петровском районе, которому «очень серьезно сейчас достается».

«Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника. Но тем не менее наши подразделения продвигаются», — добавил он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали как минимум 57 мирных жителей республики. Ранения и увечья за это время получили 344 гражданских, в том числе 26 детей. В ДНР отметили, что эти цифры не являются окончательными.