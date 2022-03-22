В России изменятся правила оформления ДТП

Вице-премьер России Хуснуллин заявил, что в стране введут новые правила оформления ДТП

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах ввести новые правила оформления ДТП по всей стране. Его слова передает URA.RU.

Хуснуллин заявил, что пилотный проект с нововведениями уже действует в столице. «В Москве проработан пилотный проект о проведении эксперимента по изменению порядка оформления дорожно-транспортных происшествий в целях исключения наезда на стоячее транспортное средство. Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы на них», — рассказал Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смертность на дорогах в России такая, «как при военных действиях». Он отметил, что необходимо продолжать соответствующую работу с сотрудниками правоохранительных органов и дорожниками.