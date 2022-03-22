Россиянина осудили на 14 лет за нападение с ножом на двоих человек

В Уфе приговорили к 14 годам колонии ранее судимого мужчину, ранившего ножом двоих человек

В Уфе 42-летнего россиянина приговорили к 14 годам колонии за покушение на убийство двоих человек. Об этом во вторник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Мужчина признал вину в содеянном. Выяснилось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

По данным следствия, вечером 29 сентября 2021 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Лада Веста» и попал в ДТП, столкнувшись с машиной KIA. После этого между ним и водителем KIA возник конфликт, подсудимый сходил к себе в квартиру неподалеку, взял нож, вернулся и несколько раз ударил им оппонента в живот и грудь. Это заметил прохожий, который пресек действия злоумышленника, однако перед этим подсудимый ранил ножом и его.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи оба потерпевших выжили, а нападавшего задержали на месте.

