Задержанный ФСБ подросток рассказал об участии в движении «Колумбайн»

ФСБ показала допрос администратора сообщества движения «Колумбайн», запрещенного в России

ФСБ показала кадры с задержанным в Сочи подростком, который вел в интернете паблик запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Запись публикует ТАСС.

На видео в ходе допроса 17-летний юноша рассказал, что стал членом движения в ноябре 2021 года. В его задачи входило модерирование чата, в котором общались другие участники, и ведение Telegram-канала, где публиковались сведения о расстрелах в школах.

Также, по словам задержанного, он состоял в сообществе администраторов самых крупных Telegram-каналов в России, посвященных запрещенной тематике.

О задержании молодого человека стало известно ранее, 22 марта. Он признался, что права администрирования ему передал гражданин Украины, использующий ник Белая роза. Школьник общался с ним в Telegram.