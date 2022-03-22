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Облитая кислотой в Домодедово россиянка лишится глаза

РЕН ТВ: облитая кислотой в подъезде в Домодедово девушка лишится глаза

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Девушка, которую мужчина облил кислотой в подъезде жилого дома в Подмосковном Домодедово, лишится глаза из-за ожога. О ее состоянии стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, у одной из пострадавших россиянок врачи диагностировали химический ожог четвертой степени. От кислоты у женщины сильно пострадал правый глаз — медикам уже не удастся его спасти.

В результате нападения также пострадали ее лицо, руки и ноги. Россиянке проведут еще несколько операций.

О том, что троих россиян облили кислотой в подъезде доме, стало известно в понедельник, 21 марта. Пострадали 26-летний молодой человек и девушка, а также 11-летний ребенок.

Ранее в Санкт-Петербурге кислотой облили девушку 16 лет и молодого человека 18 лет. Жидкость попала несовершеннолетней на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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