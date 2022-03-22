Участник штурма Капитолия получил статус беженца в Белоруссии

Штурмовавший Капитолий американец Эван Ньюман получил убежище в Белоруссии

Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в штурме Капитолия в 2021 году, получил статус беженца в Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Белта».

«В Беларуси чувствую себя в безопасности. Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю смешанные чувства. Рад, потому что Беларусь проявила обо мне заботу. Расстроен, потому что оказался в такой ситуации, что в родной стране возникли проблемы», — сказал Ньюман.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

На фоне происходящего Ньюман решил бежать из страны в Европу, пожил в Италии и Швейцарии, а затем оказался на Украине, где его начала разыскивать Служба безопасности Украины (СБУ). С августа 2021 года американец находится в Белоруссии, где попросил политическое убежище.