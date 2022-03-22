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Во Владивостоке пройдет международный литературный конкурс

Во Владивостоке пройдет международный литературный конкурс

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Во Владивостоке после длительного перерыва пройдет международный литературный конкурс имени поэта Павла Гомзякова «Гул океанского прибоя». Об этом сообщает PrimaMedia.

Возродить конкурс решили именно в Год культурного наследия народов России. Конкурс объединит молодых поэтов и литераторов от семи лет и старше со всего Дальневосточного федерального округа, жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, изучающих и знающих русский язык, иностранных студентов русских отделений университетов в странах АТР, соотечественников, проживающих за границей.

Конкурс пройдет в номинациях «Родина моя», «Люблю тебя, Владивосток!», «Любовная лирика», «Личность в истории России» в трех возрастных группах — от 7 до 13 лет, от 14 до 35 и от 36 лет и старше.

Ранее сообщалось, что российские ученые и педагоги планируют разработать и издать школьные учебники по 18 исчезающим языкам коренных малочисленных народов. В настоящее время уже разработаны примерные рабочие программы и проекты учебников нового поколения на эвенском, эвенкийском, долганском и других языках.

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Сергей Истомин
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