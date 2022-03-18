В России издадут учебники по 18 языкам коренных народов

Российские ученые разработают школьные учебники нового поколения для сохранения 18 языков

Российские ученые и педагоги планируют разработать и издать школьные учебники по 18 исчезающим языкам коренных малочисленных народов. Об этом ТАСС рассказала председатель Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, заведующая отделом учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов Федерального института родных языков народов Фаина Леханова.

Так, выступая на международном семинаре по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики в Санкт-Петербурге, Леханова сообщила, что в настоящее время уже разработаны примерные рабочие программы и проекты учебников нового поколения на эвенском, эвенкийском, долганском и других языках.

По мнению эксперта, в школах необходимо внедрять современные коммуникативные методики обучения языкам народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Например, такие подойдут для детей начальных классов, не владеющих родным (этническим) языком.

«Такие учебники должны формировать разговорную речь, содержать несложные адаптированные тексты, развивающие и игровые методики, доступные познавательные материалы. Учебники также должны реализовывать системно-деятельностный подход и требования новых федеральных стандартов общего образования», — добавила собеседница агентства.

Ранее в марте в Доме народов Колпашевского района хранители культуры коренного населения северных районов Томской области отметили традиционный праздник «Встречаем птиц весной!». На мероприятии селькупы и ханты организовали обряд очищения дымом чаги, показали два весенних народных танца и провели мастер-классы по изготовлению кукол и оберегов.