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Бойцы спецназа задержали организовавших нарколабораторию россиян

В Иркутской области спецназ задержал россиян, производивших в подвале мефедрон

Фото: Globallookpress.com

В Иркутской области оперативники наркоконтроля и бойцы спецназа «Гром» задержали двоих россиян, подозреваемых в производстве наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Установлено, что в подвале частного дома одного из задержанных была оборудована лаборатория по синтезированию запрещенных веществ. В ходе обыска у мужчин изъяли 180 граммов мефедрона, емкости с прекурсорами, колбы, керамические воронки и гидравлические моторы. Также у россиян нашли мобильные телефоны, ноутбук и банковские карты и крупные денежные суммы в российской и иностранной валюте.

По версии следствия, 27-летние местные жители распространяли наркотики в областном центре и Иркутском районе через закладки. Несколько месяцев назад им удалось продать почти полкилограмма наркотика.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный оборот наркотиков»). Один фигурант дела арестован, а второй отпущен под подписку о невыезде.

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Мария Рубникович
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