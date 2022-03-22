Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Израиль смягчил коронавирусные ограничения для туристов

Власти Израиля отменили «зеленый паспорт» для туристов при заселении в отели

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Власти Израиля отменили большинство антикоронавирусных мер для местных жителей и иностранных туристов, в том числе россиян. О смягчении ограничений сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь для заселения в отели и посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест путешественникам больше не нужно предоставлять «зеленый паспорт» — пропуск, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19. Данный документ потребуется только при посещении мероприятий «с повышенным риском», например на торжествах или вечеринках с большим числом гостей.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

Также специалисты АТОР напомнили, что с 1 марта Израиль полностью открылся для отечественных туристов, вне зависимости от статуса вакцинации. Для въезда в страну необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и заполненную за 48 часов до вылета декларацию здоровья.

По прибытии путешественники должны пройти повторное ПЦР-исследование за свой счет. Тест обойдется в 80 шекелей (2,5 тысячи рублей) при оплате заранее или 115 шекелей (3,7 тысячи рублей) при оплате наличными в аэропорту. На период ожидания результатов анализа все туристы должны отправиться на 24-часовой карантин.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпания «Азимут», получил новые допуски на международные рейсы. Допуск получен к выполнению полетов по десяти зарубежным направлениям: ОАЭ, Турция, Египет, Израиль, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
В российских аптеках рассказали о запасах лекарств
В ДНР сообщили о полном прекращении обмена пленными с Украиной
В электрокары в российском регионе вложат миллиарды рублей
Модельер Маша Цигаль дала советы по выбору одежды на блошиных рынках
Стало известно о роскошных домах Абрамовича по всему миру
Свиньи обратили в бегство напавшего на них медведя
Спрогнозирован отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из России
Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме
«Аэрофлот» запустит рейсы в популярную азиатскую страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.