В МИД Китая отреагировали на ухудшение отношений России и Японии

В МИД КНР выразили надежду на урегулирование разногласий между Москвой и Токио

В МИД КНР отреагировали на ухудшение отношений России и Японии и выразили надежду на урегулирование разногласий между Москвой и Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня.

«Мы обратили внимание на эту информацию [об ухудшении отношений между РФ и Японией]. Китай надеется, что Москва и Токио благополучно урегулируют соответствующие вопросы», — заявил дипломат, не уточнив, какие шаги Пекин ждет от российской и японской стороны.

В понедельник. 21 марта, министерство иностранных дел России заявило, что отказывается продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций.

В ответ премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы «неприемлемо жестким» и указал на недопустимость подобного подхода к решению территориального спора. При этом он считает, что из-за ситуации на Украине диалог с Россией невозможен.