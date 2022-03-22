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Иностранцы начали искать партнеров для управления своими компаниями в России

Иностранцы ведут переговоры о передаче активов под управление локальных партнеров в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

У иностранного бизнеса в России резко увеличился запрос на поиск локальных партнеров для управления компаниями, пишет РБК.

По данным инвестиционной компании Aspring Capital, в прошлом году по этому вопросу не было ни одного обращения. В 2022 году их зафиксировано десять и число продолжает расти. В компании Sputnik Group заявили, что уже ведутся переговоры как о передаче активов под управление локальных партнеров, так и об их последующей продаже.

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«Мы видим большой поток обращений от иностранцев, которые оценивают, как им себя вести в текущей ситуации — полностью закрыться или же найти локального партнера, заключить с ним договор доверительного управления с опционом на возможный выкуп», — пояснил партнер Aspring Capital Сергей Айрапетов. В основном начали искать варианты западные игроки из потребительского сектора и известные бренды.

При этом они меньше всего думают о получении дохода, а стремятся сохранить имеющиеся активы. Компании хотят иметь возможность вернуться на российский рынок, когда ситуация стабилизируется, говорят эксперты. При этом российские инвесторы готовы купить активы иностранных игроков, которые уходят с российского рынка.

Ранее стало известно, что иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране. Крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является McDonald’s.

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Платон Щукин
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