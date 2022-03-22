Спецоперация на Украине оставила Индонезию без аналога «Доширака»

В Индонезии столкнулись с дефицитом лапши из-за нехватки украинской пшеницы

Любимая лапша индонезийцев Indomie пропала из розничной торговли. Производители опасаются, что импорт пшеницы вскоре остановится из-за кризиса на Украине — крупнейшего поставщика зерна в Индонезию, сообщает Al Jazeera.



Первыми тревогу забили продавцы города Мудан — мегаполиса на севере Индонезии. Бренд Indomie, который считается лидером на рынке лапши быстрого приготовления, пропал с полок магазинов. «Люди подходили к нам и спрашивали, почему Indomie не осталось. У нас все еще есть запасы лапши от некоторых других брендов, но Indomie, безусловно, самый популярный из них, а в последние недели у нас не было новых поставок. Мы не знаем, что им сказать», — сообщил сотрудник индонезийского минимаркета Мухаммад Насир.

Сотрудница семейного кафе Bakso Anjar Фариз рассказала, что оптовая цена на лапшу выросла с 98 000 индонезийских рупий (740 рублей — прим. «Ленты.ру») за коробку до 102 000 индонезийских рупий (770 рублей — прим. «Ленты.ру») за последние несколько недель. «Пока дефицита нет, но мы сможем найти альтернативу, если потребуется, например, свежую лапшу местного производства», — сказал Фариз. Представители Indomie ситуацию не комментируют.

Indomie ежегодно производил около 19 миллиардов упаковок продукта для продажи в ста странах по всему миру. Дефицит коснулся не только лапши быстрого приготовления, но и многих продуктов, сделанных из пшеничной муки. По сообщениям местных жителей, мучных изделий в магазинах становится все меньше.

Заместитель директора Всемирной продовольственной программы в Индонезии Дженнифер Ким Розенцвейг отказалась прогнозировать изменение цены на пшеницу, но заверила, что организация следит за ситуацией. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Лестари Дж. Барани, напротив, сообщил, что дефицит пшеницы в Индонезии случится в ближайшее время. «Когда Россия вторглась в Украину, деятельность в украинских портах прекратилась. Многие зернохранилища располагались на востоке, вблизи районов, занятых русскими войсками», — подчеркнул он. Мировые цены на пшеницу достигли 14-летнего максимума в начале этого месяца и остаются неустойчивыми, сказал Барани.

Писатель и активист Дикки Сенда призвал готовиться к сокращению предложения пшеницы на рынке уже сейчас — он предложил отказываться от импортных продуктов в пользу отечественных и есть больше кукурузы, которая в изобилии растет в Индонезии. Он добавил, что цены на местные культуры — кукурузу и маниок (клубневое растение наподобие картофеля — прим. «Ленты.ру»), слишком низкие, а потому фермерам незачем их выращивать и развивать. За килограмм кукурузы можно выручить три тысячи индонезийских рупий (22 рубля, — прим. «Ленты.ру»), а за килограмм риса — 12 000 индонезийских рупий (90 рублей, — прим. «Ленты.ру»). «Война может быть далеко, но она все еще может повлиять на то, что у нас на тарелках», — сказал он.

По данным Национального бюро статистики, в 2020 году Украина экспортировала в Индонезию почти 3 миллиона тонн пшеницы и меслина — крупы из смеси пшеницы и ржи, — что сделало ее крупнейшим поставщиком зерна. В том же году Аргентина экспортировала в Индонезию 2,63 миллиона тонн пшеницы, а соседняя Австралия — почти 831 тысячу тонн. Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил, что местный рынок продовольствия сильно изменится из-за ситуации на Украине. «Сейчас мы должны тщательно управлять экономикой», — сказал Видодо.