Довольный жизнью детеныш тюленя-ларги заплыл в морской заповедник в Приморье

Детеныш тюленя-ларги заплыл в морской заповедник на острове Большой Пелис в Приморье. Об этом сообщает «ВостокМедиа» со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда».

Как рассказали инспекторы, тюлень был «здоров, полон сил и доволен жизнью». Он позволил пофотографировать себя, не опасаясь людей.

В нацпарке уточнили, что ларга — единственное морское млекопитающее, которое размножается в морском заповеднике. Молодые особи часто приплывают на острова и отдыхают на берегу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане впервые за семь лет заметили переднеазиатского леопарда. Его удалось запечатлеть при помощи фотоловушки в природном парке «Хунзахский». Последние документальные подтверждения пребывания данного вида леопарда на территории Дагестана относятся к 1981 году.