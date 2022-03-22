Охотники за сокровищами откопали древний храм с ценностями на триллионы рублей

Финские кладоискатели после 30 лет раскопок приблизились ко входу легендарной сокровищницы

Финские кладоискатели, больше 30 лет ведущие раскопки легендарной сокровищницы Лемминкяйнена, утверждают, что могут добраться до ее входа уже в этом году. Об этом сообщает издание Metro.

Охота за сокровищами идет с 1984 года, когда житель Финляндии Иор Бок объявил себя прямым потомком Лемминкяйнена — одного из персонажей карело-финского эпоса «Калевала». Он утверждал, что пещера, расположенная в его имении недалеко от Хельсинки, скрывает древний языческий храм. В нем замурованы подношения, которые тысячи лет делали последователи Лемминкяйнена, в том числе десятки тысяч самоцветов и другие ценности на сумму до 15 миллиардов фунтов стерлингов (два триллиона рублей).

Вместе с 24 единомышленниками Бок много лет искал вход в храм. Несколько лет охотники за реликвиями работали без выходных по шесть часов в день, пытаясь вручную откопать дверь сокровищницы. Со временем их число поредело, а сам Бок скончался в 2010 году, так и не достигнув своей цели. Несмотря на это, раскопки продолжаются. Сейчас их ведут 12 кладоискателей, которые называют себя «Храмовая дюжина». В ноябре 2021 года они заявили, что приблизились ко входу в храм. По их расчетам, до него остаются считаные метры.

Раскопки пришлось прервать из-за наступления холодов, но в мае «Храмовая дюжина» планирует вернуться в пещеру. Ее представители утверждают, что после объявления о возможном успехе с ними связались тысячи людей из разных стран мира и предложили свою помощь. С помощью добровольцев они рассчитывают откопать вход в сокровищницу уже в этом году.

В «Калевале» упоминаются многочисленные приключения и подвиги Лемминкяйнена. Среди прочего, он ходил в путешествие за волшебной мельницей, которая приносит счастье и благополучие, погиб на охоте за волшебным лебедем, ожил, погнался за волшебным лосем и упустил его из-за мыслей о любовных утехах.

Ранее сообщалось, что, по мнению британского археолога Шона Кингсли, индонезийским рыбакам удалось найти остатки потерянного малайского царства Шривиджая. Его несметные богатства много лет привлекали путешественников и охотников за сокровищами.