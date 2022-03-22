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США начали тестировать деконфликтную линию с Россией

Пентагон сообщил об успешном тестировании деконфликтной линии с Россией

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США успешно тестируют деконфликтную линию с Россией. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

По словам представителя Министерства обороны США, деконфликтная линия тестируется каждый день. Он отметил, что «русские поднимают трубки», однако обмен информацией между Москвой и Вашингтоном пока не производился за отсутствием надобности.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран НАТО с Финляндией, Швецией и ЕС заявил, что НАТО вернется к диалогу с Россией по выстраиванию новой архитектуры стратегической стабильности после решения украинского вопроса.

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Николай Чигасов
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