США начали тестировать деконфликтную линию с Россией

Пентагон сообщил об успешном тестировании деконфликтной линии с Россией

США успешно тестируют деконфликтную линию с Россией. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

По словам представителя Министерства обороны США, деконфликтная линия тестируется каждый день. Он отметил, что «русские поднимают трубки», однако обмен информацией между Москвой и Вашингтоном пока не производился за отсутствием надобности.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран НАТО с Финляндией, Швецией и ЕС заявил, что НАТО вернется к диалогу с Россией по выстраиванию новой архитектуры стратегической стабильности после решения украинского вопроса.