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В НАТО раскрыли условия возвращения к диалогу с Россией по контролю вооружений

НАТО продолжит диалог с РФ по стратегической стабильности после решения вопроса с Украиной

Фото: Olivier Douliery / Reuters

НАТО вернется к диалогу с Россией по выстраиванию новой архитектуры стратегической стабильности после решения украинского вопроса. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран НАТО с Финляндией, Швецией и ЕС, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава НАТО раскрыл условия возвращения блока к диалогу с Россией по теме контроля вооружений. «Россия и США недавно согласились расширить Договор о сокращении стратегических вооружений, который ограничивает количество ядерных боеголовок на ракетах большой дальности. Конечно, мы верим в контроль вооружений, но для того, чтобы усилить его архитектуру, необходимо, чтобы Россия перестала убивать и остановила вторжение [на Украину]. Необходимы политические действия России для уменьшения мировой напряженности и усиления контроля вооружений», — указал он.

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Ранее Столтенберг подтвердил, что НАТО — это оборонительный союз, который не является стороной конфликта на Украине. Глава альянса указал на отсутствие намерений вступать в военный конфликт с Россией из-за украинского кризиса. Однако он отметил, что блок продолжит защищать своих членов и укреплять оборону.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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