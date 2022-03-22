Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Кузбасса объяснили эвакуацию горняков из «Листвяжной»

Эвакуация из «Листвяжной» началась из-за задержки при переходе на резервный вентилятор

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Эвакуация горняков из шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области началась из-за задержки при переходе на резервный вентилятор главного проветривания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве угольной промышленности региона.

«При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут», — объяснили в ведомстве .

Там добавили, что для обеспечения безопасности шахтеров было принято решение вывести их из «Листвяжной». В момент эвакуации в шахте было 142 человека, угрозы для их жизни нет, заявили в министерстве.

Об эвакуации на шахте в Кузбассе стало известно утром во вторник, 22 марта. По данным Mash, горняков решили вывести на поверхность из-за превышения уровня газа. На месте происшествия работают два отряда горноспасателей.

При аварии на «Листвяжной» 25 ноября погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. В Ростехнадзоре позднее сообщили, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
Названа доля боящихся потерять работу россиян
Названо число пострадавших в шахте «Листвяжная» из-за сбоя в вентиляции
Съемное жилье в одной евразийской стране резко подорожало из-за наплыва россиян
Повар ослепла на три дня из-за краски для волос с истекшим сроком годности
Власти Кузбасса объяснили эвакуацию горняков из «Листвяжной»
Московский бездомный перечислил правила успешной жизни на улице
Задержан подозреваемый в убийстве мальчика в лесу российский подросток
В России заявили о необходимости новых стандартов международного права
Ворвавшийся в рабочую конференцию ребенок случайно раскрыл секрет отца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.