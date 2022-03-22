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Казанских предпринимателей научат торговать в интернете

В Казани 15 апреля пройдет конференция «Маркетплейсы 2022»

Фото: Unsplash

В Казани пройдет конференция «Маркетплейсы 2022», предназначенная для предпринимателей, которые хотят научиться торговать в интернете. Мероприятие пройдет 15 апреля, пишет «Татар-информ».

Представители крупнейших торговых онлайн-площадок расскажут, как запустить продажи и развивать бизнес в сети в условиях санцкий. На конференеции выступят, в частности, сотрудники компаний AliExpress, OZON, Wildberries, Alibaba и «Яндекс.Маркет». В рамках мероприятия также пройдет выставка сервисов маркетплейсов.

Конференция пройдет в отеле Korston. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.

Ранее сообщалось, что в Казани на 15 площадках разместят весенние сельскохозяйственные ярмарки. В них примут участие предприятия районов республики и различные агрохолдинги.

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Евгений Шульгин
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