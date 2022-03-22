Верховный суд отказался приостанавливать ликвидацию «Мемориала»

Верховный суд России отказался приостанавливать ликвидацию «Международного Мемориала»

Верховный суд России отказался приостанавливать ликвидацию историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) до решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник, 22 марта, сообщает РИА Новости.

«Заявление об отсрочке не подлежит удовлетворению», — приводит агентство слова судьи.

4 марта сообщалось, что в офисе организации, расположенном на Каретном Ряду в Москве, прошли обыски.

О том, что Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Международный Мемориал», стало известно 28 февраля. Уточнялось, что решение о ликвидации историко-просветительского общества связано с нарушением законодательства о некоммерческих организациях, а также с отсутствием публичности в финансовых вопросах.

Представители организации оспорили это решение в ЕСПЧ, и Страсбургский суд предписал РФ приостановить процедуру ликвидации до тех пор, пока не рассмотрит эту жалобу.