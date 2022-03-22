В Шереметьево поступили сообщения о минировании двух самолетов

В аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек

В московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва — Белград и Москва —

Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — заявил собеседник агентства. По его словам, всего за день подобных сообщений было четыре. Сейчас Шереметьево работает в штатном режиме. Самолеты проверят уже на месте прибытия.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах. Позднее в полиции эту информацию опровергли. Специалисты не нашли в здании опасных предметов.