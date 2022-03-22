Правительство России подготовило новый план поддержки экономики

Глава правительства Мишустин сообщил о новом пакете предложений по поддержке экономики

Российское правительство подготовило новый план поддержки экономики в условиях западных санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«За неделю сформирован еще один пакет предложений, он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента [России Владимира Путин]. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер», — сообщил он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин отметил, что план первоочередных действий был одобрен неделю назад, в данный момент идет работа над изменениями в законы и нормативные акты.

14 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что нижняя палата парламента готовит третий пакет антисанкционных мер. Он также обратил внимание на то, что парламент уже принял 13 законов и два антисанкционных пакета, целью которых является сглаживание ущерба, который может быть нанесен российской экономике из-за мер внешнего воздействия.

Ранее, 9 марта, глава кабмина заявил, что правительство разработало план для стабилизации экономики России. Он пояснил, что инициативы необходимы для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке граждан и предприятий в период турбулентности.