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Курс рубля вырос

Курс рубля вырос к доллару и евро по итогам торгов 22 марта

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Курс рубля вырос по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов 22 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился до 103,55 рубля, потеряв 45 копеек. Евро к завершению торгов достигло отметки в 114,5 рубля (минус примерно 14 копеек).

Официальный курс Центрального банка России на 23 марта установлен для доллара на уровне 104,07 рубля, для евро — на уровне 114,8 рубля.

Стоимость нефти сорта Brent колеблется вокруг отметки в 114 долларов за баррель.

Платон Щукин
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