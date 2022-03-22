Курс рубля вырос к доллару и евро по итогам торгов 22 марта

Курс рубля вырос по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов 22 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился до 103,55 рубля, потеряв 45 копеек. Евро к завершению торгов достигло отметки в 114,5 рубля (минус примерно 14 копеек).

Официальный курс Центрального банка России на 23 марта установлен для доллара на уровне 104,07 рубля, для евро — на уровне 114,8 рубля.

Стоимость нефти сорта Brent колеблется вокруг отметки в 114 долларов за баррель.