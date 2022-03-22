Властям предложили новые меры поддержки ипотеки

Вице-премьеру Хуснуллину предложили продлить льготную ипотеку после 1 июля 2022 года

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения по поддержке кредитов на жилье. Среди возможных мер авторы инициативы захотели расширить программу льготной ипотеки, сообщает «Коммерсантъ».

В распоряжении газеты оказался список предложений организации по поддержке строительной индустрии. Властям предложили продлить льготную ипотеку под 7 процентов годовых после 1 июля 2022 года и увеличить размер лимитов по таким займам. Среди предложений также обозначили субсидирование первоначального взноса и возможность приобретать жилье в рамках семейной ипотеки под 6 процентов годовых семьям, дети которых родились после 2015 года — на данный момент правило касается детей, родившихся после 2018-го. Представители вице-премьера отметили, что предложения находятся на рассмотрении.

Эксперты в сфере недвижимости неоднозначно оценили предложения организации. В компании «Этажи» подчеркнули необходимость стимулировать не только первичный, но и вторичный рынок жилья с более высокими ставками по ипотеке. В рейтинговом агентств «Эксперт» высказались по поводу субсидирования первоначального взноса, назвав меру опасной. «Без поддержки платежеспособного спроса это может привести к значительному росту неплатежей», — заявила директор по банковским рейтингам Екатерина Щурихина.

Ранее аналитики «Росбанк Дом» при оценке популярности жилищных кредитов в России выяснили, что в начале марта 2022 года спрос на ипотеку среди россиян упал в четыре раза. За первую половину месяца оформили 140,6 тысячи заявок на сумму 24,3 миллиарда рублей.