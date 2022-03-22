Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Оценена популярность ипотеки в России

«Росбанк Дом» заявил, что спрос на ипотеку среди россиян упал в четыре раза

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В начале марта 2022 года спрос на ипотеку среди россиян упал в четыре раза. К таким выводам пришли аналитики «Росбанк Дом» при оценке популярности жилищных кредитов в России, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, за первую половину месяца оформили 140,6 тысячи заявок на сумму 24,3 миллиарда рублей — в четыре раза меньше, чем в аналогичный период в 2021-м и в феврале 2022-го. Специалисты отметили, что в январе 2022 года российские банки выдали ипотечные кредиты на 328,6 миллиарда рублей — в денежном выражении на 25,1 процента больше, чем в тот же месяц в 2021-м.

В феврале аналитики также отметили рост спроса на ипотеку среди россиян. Как пояснили эксперты, высокая для начала года потребительская активность была связана с желанием заемщиков успеть взять ипотеку до дальнейшего повышения ставок на рынке.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

В конце феврале Центробанк повысил ключевую ставку до 20 процентов — вслед за ней выросли и проценты по ипотеке. «Если увеличение ключевой ставки до 20 процентов — не краткосрочный инструмент, то сохранение ставок в среднесрочном периоде может привести к серьезному спаду спроса на ипотечные программы банков со стороны населения», — спрогнозировали в «Росбанк Дом».

Эксперты считают, что поддержку рынку могут оказать измененные условия по госпрограммам. Они также напомнили, что льготная ипотека по действующим условиям будет действовать в России до конца марта.

Ранее стало известно, что на фоне подорожавшей ипотеки россияне массово отказались от покупки квартир в пользу аренды. Рост предложения съемного жилья специалисты отметили в нескольких городах России. В крупных населенных пунктах эксперты также отметили снижение арендных ставок из-за оттока иностранцев и работающих удаленно россиян.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отказ России обсуждать мирный договор с Японией
Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом
Названо число планирующих отпуск за границей россиян в 2022 году
Австралия создала собственное военное космическое командование
Найдено применение кофе в нейробиологии
В России госпитализировали 7854 пациента с коронавирусом
ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории
«Детский мир» заморозил цены на ряд товаров
Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть
Cтало известно о потере Украиной контроля над 10 населенными пунктами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.