Оценена популярность ипотеки в России

«Росбанк Дом» заявил, что спрос на ипотеку среди россиян упал в четыре раза

В начале марта 2022 года спрос на ипотеку среди россиян упал в четыре раза. К таким выводам пришли аналитики «Росбанк Дом» при оценке популярности жилищных кредитов в России, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, за первую половину месяца оформили 140,6 тысячи заявок на сумму 24,3 миллиарда рублей — в четыре раза меньше, чем в аналогичный период в 2021-м и в феврале 2022-го. Специалисты отметили, что в январе 2022 года российские банки выдали ипотечные кредиты на 328,6 миллиарда рублей — в денежном выражении на 25,1 процента больше, чем в тот же месяц в 2021-м.

В феврале аналитики также отметили рост спроса на ипотеку среди россиян. Как пояснили эксперты, высокая для начала года потребительская активность была связана с желанием заемщиков успеть взять ипотеку до дальнейшего повышения ставок на рынке.

В конце феврале Центробанк повысил ключевую ставку до 20 процентов — вслед за ней выросли и проценты по ипотеке. «Если увеличение ключевой ставки до 20 процентов — не краткосрочный инструмент, то сохранение ставок в среднесрочном периоде может привести к серьезному спаду спроса на ипотечные программы банков со стороны населения», — спрогнозировали в «Росбанк Дом».

Эксперты считают, что поддержку рынку могут оказать измененные условия по госпрограммам. Они также напомнили, что льготная ипотека по действующим условиям будет действовать в России до конца марта.

Ранее стало известно, что на фоне подорожавшей ипотеки россияне массово отказались от покупки квартир в пользу аренды. Рост предложения съемного жилья специалисты отметили в нескольких городах России. В крупных населенных пунктах эксперты также отметили снижение арендных ставок из-за оттока иностранцев и работающих удаленно россиян.