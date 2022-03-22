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В Белом доме не увидели признаков «военной помощи» России со стороны Китая

В Белом доме заявили, что Вашингтон не видит оказания военной помощи от Китая России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

В Вашингтоне не увидели признаков оказания военной помощи со стороны Китая России, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По информации агентства, США продолжат внимательно следить за ситуацией и взаимоотношениями КНР и РФ в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон хочет услышать от Пекина слова осуждения шагов России в отношении Украины. По ее словам, американская сторона придерживается мнения, что устное осуждение действий российского лидера Владимира Путина и Вооруженных сил России (ВС РФ) «важно и крайне необходимо».

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Марина Совина
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