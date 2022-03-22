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Белый дом призвал Китай осудить шаги России в отношении Украины

Представитель Белого дома Псаки: США хотят услышать от КНР осуждение шагов РФ на Украине
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Стрингер / РИА Новости

Вашингтон хочет услышать от Пекина слова осуждения шагов России в отношении Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

По ее словам, американская сторона придерживается мнения, что устное осуждение действий российского лидера Владимира Путина и Вооруженных сил России (ВС РФ) «важно и крайне необходимо». «Речь идет о том, на какой стороне истории вы желаете находиться в данный момент», — призвала пресс-секретарь американского президента.

Псаки добавила, что США оставят открытыми «каналы коммуникации» с Китаем. КНР иногда повторяет «теории заговоров о химическом оружии, выдвинутые Россией», уточнила она. «Чего мы хотим услышать, так это осуждение происходящего "на земле"», — обратилась она к китайским политикам.

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9 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь обвинил США в развязывании украинского кризиса. По его словам, «США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского вопроса». Китайский политик считает, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других стран.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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