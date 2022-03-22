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Спасатели заявили об отсутствии тел пассажиров на месте крушения Boeing в Китае

Спасатели не обнаружили тела пассажиров среди обломков разбившегося в Китае Boeing

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Спасатели не нашли выживших, а также тела пассажиров среди обломков Boeing 737, разбившегося на юге Китая, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Как уточнила поисково-спасательная группа, на момент 09:50 (04:50 по московскому времени) вторника, 22 марта, она нашла на месте авиакатастрофы обломки разбившегося лайнера. «Однако пропавших без вести пока не обнаружено», — заявили сотрудники службы об отсутствии тел пассажиров на месте крушения.

Поиски пассажиров продолжаются. Их усложняет горная местность — она создает большие проблемы для продвижения по территории.

Самолет летел из Куньмина в Гуанчжоу. В понедельник, 21 марта, Boeing 737 потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

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Марина Совина
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