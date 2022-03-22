Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о референдуме по Донбассу и Крыму

Депутат Белик считает, что словами о референдуме по Крыму и Донбассу Зеленский тянет время

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, используя «игру слов», просто тянет время. Так на его слова о референдуме по Донбассу и Крыму отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Он отметил, что в течение восьми лет Киев не заботило мнение граждан по поводу вопроса принадлежности Крыма и Донбасса, однако сейчас об этом вспомнили. «Притом что и жители полуострова, и жители Донбасса давно использовали свое право на самоопределение и высказали свое мнение. Но Зеленский продолжает считать территории Донбасса и Крыма "временно оккупированными"», — считает депутат.

По его словам, украинский лидер, собираясь провести референдум, противоречит сам себе, так как в настоящее время для данной процедуры есть препятствия.

Ранее Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Украиной и Россией. Речь шла о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вынесение предложений по решению конфликта на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
В российских аптеках рассказали о запасах лекарств
В ДНР сообщили о полном прекращении обмена пленными с Украиной
В электрокары в российском регионе вложат миллиарды рублей
Модельер Маша Цигаль дала советы по выбору одежды на блошиных рынках
Стало известно о роскошных домах Абрамовича по всему миру
Свиньи обратили в бегство напавшего на них медведя
Спрогнозирован отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из России
Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме
«Аэрофлот» запустит рейсы в популярную азиатскую страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.