В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о референдуме по Донбассу и Крыму

Депутат Белик считает, что словами о референдуме по Крыму и Донбассу Зеленский тянет время

Президент Украины Владимир Зеленский, используя «игру слов», просто тянет время. Так на его слова о референдуме по Донбассу и Крыму отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Он отметил, что в течение восьми лет Киев не заботило мнение граждан по поводу вопроса принадлежности Крыма и Донбасса, однако сейчас об этом вспомнили. «Притом что и жители полуострова, и жители Донбасса давно использовали свое право на самоопределение и высказали свое мнение. Но Зеленский продолжает считать территории Донбасса и Крыма "временно оккупированными"», — считает депутат.

По его словам, украинский лидер, собираясь провести референдум, противоречит сам себе, так как в настоящее время для данной процедуры есть препятствия.

Ранее Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Украиной и Россией. Речь шла о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вынесение предложений по решению конфликта на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленно.