В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине

Песков призвал не забывать о переговорах с РФ после предложения Зеленского о референдуме

Украина является суверенным государством, внутригосударственные процедуры могут быть, но есть и переговоры. Так предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Убеждены, что в настоящий момент вынесение их (предложений по решению конфликта — прим. «Ленты.ру») на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленней и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — сказал Песков.

В заключение он сказал, что российская делегация имеет полномочия, необходимую экспертизу и политическую волю главы государства. «Далее — очередь за нашими украинскими визави», — сказал пресс-секретарь президента России.

В понедельник, 21 марта, Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Украиной и Россией. Речь шла о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.