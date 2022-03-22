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Россиянка расшифровала написанное 300 лет назад письмо Беринга

Археолог из Приморья расшифровала письмо Беринга и выиграла поездку на Камчатку

Фото: Пресс-служба Музея им. В.К. Арсеньева

Россиянка Анна Панкина стала победительницей конкурса Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева в Приморском крае, сумев расшифровать письмо мореплавателя Витуса Беринга, написанное почти 300 лет назад. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, конкурс «Беринг. Ключ от Камчатки» был объявлен в начале февраля. В рамках него жителям региона предлагалось попробовать расшифровать послание мореплавателя, написанное им в ходе Второй Камчатской экспедиции в 1726 году. В музее пояснили, что данное письмо на протяжении долгих лет оставалось одним из самых загадочных экспонатов в коллекции — понять, что в нем написано, профессиональные исследователи смогли только в прошлом году. Теперь же такую возможность решили предоставить и посетителям музея.

В итоге лучшей была признана работа Панкиной, которая является младшим научным сотрудником Института истории, археологии, этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и специализируется на археологии. «Пришлось искать дополнительную литературу, сравнивать, анализировать. Но сам процесс был увлекательный», — рассказала россиянка.

В качестве приза победительница получила возможность отправиться в путешествие на Камчатку. Поездка состоится в начале апреля. Кроме того, призы от музея вручат еще четырем финалистам конкурса.

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Варвара Кошечкина
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