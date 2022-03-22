По Улан-Удэ проехал «Трамвай поэзии» с молодыми авторами

В Улан-Удэе к 20-летию Всемирного дня поэзии прошла акция «Трамвай поэзии. Весенняя СТИХиЯ». Об этом сообщает Baikal Daily.

Участие в акции приняли молодые авторы, они читали как собственные произведения, так и стихи известных поэтов Бурятии и России. Как рассказал поэт и публицист Пурбо Дамбиев, мероприятие проходит уже не в первый раз.

Старт «Трамваю поэзии» был дан в 15:45 с конечной остановки «Шишковка» по трамвайному маршруту №2. Акция длилась на протяжении одного часа — один трамвайный круг.

Ранее Всемирный день поэзии отметили в Дагестане. В рамках мероприятия состоялась встреча поэта и прозаика Григория Адарова с общественными деятелями, студентами ссузов и любителями литературы. Гость продекламировал слушателям произведения Мандельштама, Ахмадулиной и собственного сочинения.