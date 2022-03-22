В Дагестане отметили Всемирный День поэзии

В Дагестане любители литературы встретились с поэтом и прозаиком Григорием Адаровым

На площадке Республиканского центра русского языка и культуры в Дагестане местные жители отметили Всемирный День поэзии. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Отмечается, что в рамках мероприятия состоялась встреча поэта и прозаика Григория Адарова с общественными деятелями, студентами ссузов и любителями литературы. Гость продекламировал слушателям произведения Мандельштама, Ахмадулиной и собственного сочинения.

Кроме того, он рассказал о знаменитых русских поэтах, а также об истории поэзии. «Историю поэзии, можно смело назвать историей языка. Только в поэзии язык существует в своем истинном качестве, как творческий механизм развития духовной личности. Поэтическое самовыражение человека, расширяет его сознание», — пояснил он.

Ранее в марте сообщалось, что в Дербенте пройдет большая республиканская конференция «Петровские чтения», посвященная 300-летию Персидского похода и 350-летию со дня рождения Петра I. Мероприятие запланировано на 8 и 9 июня на базе Дербентского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.