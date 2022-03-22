Польша заморозила более 33 миллионов долларов из-за санкций против России

Правительство Польши заморозило более 33 миллионов долларов из-за антироссийских санкций

В рамках антироссийских санкций Польша заморозила на национальных счетах 140 миллионов злотых (более 33 миллионов долларов), заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, сообщает РИА Новости.

Мюллер сообщил, что польское правительство прорабатывает законодательную базу для конфискации замороженных средств. «Заморозить средства можно, и мы это делаем, в то время как их нельзя передать в пользу, например, жертв российского нападения на Украину», — уточнил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу установить торговую блокаду России. По мнению польского политика, такие меры должны включать «запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также запрет торговли сухопутными путями».

21 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости «дерусификации» польской и европейской экономики. Он назвал такие шаги «дорогими и бессмысленными».