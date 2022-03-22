Названа дата открытия новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы
Строительство новой взлетно-посадочный полосы на территории аэропорта Махачкалы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.
На проект выделят до 10 миллиардов рублей. «Реализация прорывного проекта "Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала" (взлетная полоса) рассчитана на период с 2023 по 2025 год. Предполагаемый объем инвестиций — 10 миллиардов рублей», — рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
Точную сумму финансирования определят после утверждения проектно-сметной документации.
В рамках проекта также планируется расширить перрон, установить новое свето-сигнальное оборудование и устройство водосточно-дренажной системы.
В настоящее время аэропорт Махачкалы обслуживает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой.